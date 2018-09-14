ميدو: "دكتور قالي هتموت قبل الـ40.. فاستعنت بطبيب نفسي لإنقاص وزني"

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إنه أجرى بعض المحاولات الفاشلة لإنقاص وزنه، قبل أن يجري المحاولة الأخيرة التي كللت بالنجاح.

وأضاف ميدو، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم مني الشاذلي" والذي يذاع عبر فضائية "cbc"، أنه ذهب إلى طبيب نفسي في بريطانيا، ليساعده على استكمال رحلة "التخسيس"، مشيرًا إلى أنه حاول أكثر من مرة لمدة 7 و8 أسابيع لكنه كان يفشل.

وتابع: "كنا في رحلة صيد، ولم أستطع السير أكثر من 200 متر بشكل متواصل، وهذا ما دفعني لزيارة الطبيب، حيث طلب مني إجراء فحص شامل، وأخبرني أنني سأموت قبل بلوغ سن الأربعين، وهو ما دفعني إلى زيارة الطبيب النفسي في بريطانيا 4 مرات، حتى يساعدني على اتخاذ قراري".

وأكمل: "الدكتور كان ذكي، وقالي أنت مش بتعمل ده لحد، حاول ترجع زي ما كنت".

وعن شعوره بعد خسارة وزنه، قال ميدو: "كل شيء اختلف، صرت أفضل من الناحية النفسية، كما لم أعد مجبرًا على المكوث في المنزل، مثلما كان يحدث الفترة الماضية، كما أنني لم أعد مجبرًا أيضًا على تغيير البدل التي أرتديها بكثرة حتى لا يلاحظ الناس وزني الزائد".

وأردف: "التخن حاجة وحشة جدًا، والموضوع حساس، وفي ناس مش بتحسب قيمة الكلمة اللي بتقولها، وممكن تدمر حياة أشخاص تانيين".