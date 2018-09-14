يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.