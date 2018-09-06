قال اللواء علي هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الغرفة تنعقد بشكل دائم طوال أيام السنة وعلى مدار 24 ساعة، لمتابعة ومراقبة الأحداث الجارية، لافتًا إلى أن "شغل الغرفة الشاغل في الوقت الحالي متابعة تقلبات الحالة الجوية والاستعداد لهبوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات".

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الغرفة مشكلة من الجهات المعنية في الدولة ويوجد بها ممثل لكل وزارة، مناشدًا المواطنين الاتصال على الخط الساخن الخاص بالغرفة في حالة مواجهة أي مشكلة، وهو "16528"، مؤكدا أن الغرفة تتدخل مباشرة فور تلقيها أي شكوى من المواطنين.