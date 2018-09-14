بالفيديو| سفير رواندا بالقاهرة يطلق لقبًا جديدًا على الرئيس السيسي

قال الشيخ صالح هابيمانا، سفير رواندا لدى القاهرة، إن العلاقات بين البلدين علاقة أزلية منذ أن خلق الله السموات والأرض وأنزل فيها الماء، مستشهدًا بقوله تعالى "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، ومشيرًا إلى انتماء البلدين إلى دول حوض نهر النيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم":" "نعتز بفخامة الرئيس السيسي، وأنا أسميته بفتاح إفريقيا، فالمصريون وجدوا شخصًا يحاول بقدر الإمكان أن يكمل مسيرة جمال عبدالناصر، وعندما زار رواندا مرتين فإنه زار شقيقه الرئيس الرواندي".

ووجه هابيمانا، الشكر للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على المباحثات التي أجراها معه حول مياه النيل والعلاقات المصرية- الرواندية، ملقبًا إياه بوزير إفريقيا.