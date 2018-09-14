أرسل بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرار فصل الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، من الوفد وكافة تشكيلاته، إلى مجلس النواب أمس.

وقال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن رئيس البرلمان سيحيل القرار، بطبيعة الحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، التي يرأسها "أبوشقة" نفسه.

وأضاف "بكري" لـ"الوطن"، إنه من الطبيعي أن يتنحى "أبوشقة" عن الجلسة التي سيعرض عليها هذا الأمر، إذا ما تم انتخابه رئيسا للجنة الدستورية والتشريعية، خلال دور الانعقاد الرابع.

وتابع "بكري"، أنه فيما يتعلق بموقف البرلمان من قرار فصل النائب محمد فؤاد، فإن نصوص القانون تقول إن دواعي فصل العضو مرتبط بأن يكون العضو هو الذي غير انتمائه الحزبي بإرادته، ومن هنا فإن قرار حزب الوفد، مسألة النظر فيها يرجع لإدارة المجلس.

وأشار إلى أن الإجابة تدور حول السؤال الذي يقول "هل ارتكب العضو مخالفة تستوجب فصله، أم أن هذا يدخل في إطار تباين وجهات النظر داخل الحزب، وعدم الاتفاق في الرؤى.

واستطرد: "أعتقد أننا سندرس الحالة جيدا، وندرس الأسباب التي أدت إلى قرار الفصل، وفي هذه الحالة، اللجنة التشريعية، ستكون معنية بإعداد التقرير اللازم في ذلك، دون مشاركة رئيس اللجنة فيه، لرفعه لهيئة مكتب المجلس".