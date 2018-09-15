قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه لم يحزن عندما سحب فيلمه الأخير "سوق الجمعة" من أدوار العرض، مضيفًا: "معرفتش إنه اتشال أصلًا".

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "دخلت الفيلم في سينما عرض عادي وجماهيري، بس الصالة مكانتش مليانة أوي، اتحذف مشاهد حلوة، وفي حاجات في السينما بتحصل أنا مش فاهمها".

وعن الانتقادات التي وجهها الناقد الفني طارق الشناوي للفيلم، قال عبدالجليل: "أشكره على الاهتمام بمتابعة الفيلم، لكن أنا قدمت كل ما كان يجب عليّ تقديمه".

وأكد: "لو رجع بيّ الزمن كنت هعمله، لكن بعد ما شوفت الفيلم، مش هعمله لإنهم حذفولي مشاهد كتير لأسباب تتعلق بالمونتاج ورأي صناع الفيلم مش بسبب الرقابة".