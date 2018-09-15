عمرو عبدالجليل: "مليش في السياسة.. ومش فاهم فيها حاجة"

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن فيلم "صرخة نملة" الذي أدى بطولته كان مجرد فكرة من أفكار شقيقه السيناريست طارق عبدالجليل، مؤلف الفيلم، نافيًا أن تكون له أي ميول سياسية.

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "مش بهتم بالسياسة، ومعنديش إلا شغلي وبيتي، لإني مش فاهم حاجة، والسياسة كلها آراء متضاربة".

واستبعد عبدالجليل أن يمثل أي دور يجسد شخصية معاصرة، موضحًا: "أنا مقدرش أجسد شخصية ناس عرفتها وحفظتها زي السادات أو مرسي، لكن ممكن أعمل أحمس، لإن الناس مشافتهوش".