علق الفنان أمير كرارة، على الانتقادات الموجهة إليه، بعدما نشر صورة مع فتاة تعمل على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، قائلا: "عشان بس الرجالة اللي عمالة تندب وتقولك مفيش شغل أهي الستات بيشتغلوا وبـ100 راجل من العواطلية (بوابات مصر إسكندرية) ليكي كل الاحترام، وشكرا أني اتصورت معاكي"، وهو ما اعتبره البعض هجومًا على العاطلين عن العمل وعدم الإحساس بما يواجهونه من صعوبات.

وقال كرارة، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "cbc": "مكنش قصدي حاجة وحشة، كنت أقصد العواطلية اللي مش عاوزين يشتغلوا، والسوشيال ميديا عندي مشكلة كبيرة معاها، لأني بزعل لما بتشتم".

وأضاف: "لو أنت مش بتحبني مش لازم تدخل تشتمني، ذنبها إيه مراتي وولادي يشوفوا الحاجات دي".

وتابع: "أقارب الفتاة التي التقطت صورةً معها، عبروا عن سعادتهم، بالرغم من أنني حذفت الصورة، بسبب المعاملة الحسنة التي تلقتها الفتاة".