يتوجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الأسبوع المقبل إلى بيونج يانج، ليلتقي نظيره الشمالي كيم جونج أون في أول قمة لهما في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، ضمن مساعي التطبيع وفقا لــ"روسيا اليوم".

وذكر مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة في سيئول، أن الوفد الكوري الجنوبي سيتوجه إلى عاصمة الشمال بشكل مباشر عبر الطريق الجوي الغربي، وسيجتاز خلال ذلك المجال الجوي للحدود بين الكوريتين.

وكان في في وقت سابق، اتفق الجانبان على عقد قمة بين مون جيه إن وكيم جونغ أون، في بيونغ يانغ خلال الفترة بين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، وهذا ثالث لقاء رسمي يجمع بين زعيمي الكوريتين، حيث عقد الأول في 27 أبريل الماضي والثاني في 26 مايو في المنطقة العازلة في بانمونجوم.