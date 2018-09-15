قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن الوحدة طرحت مشروعا لحفر بئري مياه شرب بالمدينة.

وأضاف الطماوي، في بيان، أن تكلفة حفر البئرين بلغت 4 ملايين جنيه، موضحا أن البئر الأول بمحطة تنقية مياه الشرب "الخارجة 12"، والثاني بمحطة "المروة ومدرسة الزراعة".

وذكر الطماوي أن حفر البئرين يهدف إلى زيادة معدلات ضخ مياه الشرب لمحطتي التنقية ومواجهة زيادة الطلب والاستهلاك والوصول للمناطق التي تشكو من ضعف وصول المياه إليها والمناطق النائية، موضحا أن تكلفة البئرين من موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتنفذ أعمال الحفر شركة الحفر العامة "ريجوا"، على أن ينتهي المشروع خلال 9 أشهر من الآن.