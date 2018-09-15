قالت أسماء الدسوقي، حفيدة السيدة فردوس عبدالله أحمد، المقيمة بقرية منشيئة صهبرة، إن جدتها توفيت اليوم، في السابعة صباحا، بعد ساعتين من دخولها مستشفى ديرب نجم بالشرقية، لإجرائها غسيل كلوي.

وأضافت أسماء، لـ"الوطن"، أن جدتها كانت بصحة جيدة بالأمس، لحين دخولها إلى المستشفى صباح اليوم، قائلة: "طلعت من الغسيل ميتة، والدكاترة مشوها بدري جدا، ومن شوية طلبوها تاني، ورجعناها المستشفى تاني".

لم تعلم الحفيدة أسباب وفاة جدتها، حيث إنها تجري الغسيل الكلوي بالمستشفى ذاتها منذ أكثر من 4 أعوام، مضيفة: "الأدوية اللي بتتحط في الأجهزة غلط ومسممة".

كما أكدت شقيقتها منى الدسوقي الرواية نفسها، بقولها إن جدتها لم تكن تعاني من أي شي قبل دخولها المستشفى صباح اليوم، بينما فوجئوا جميعا بخبر الوفاة الذي وقع على أذانهم كالصاعقة.

وطالبت منى: "لازم المستشفى تتقفل والدكاترة يتوقفوا، علشان هما السبب في اللي حصل كل ده.. حرام بجد".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى، التي أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

ووجه "مدبولي" بسرعة التحقيق فيما حدث أثناء أعمال الغسيل الكلوى للمرضى، وكشف الملابسات، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أي مخالفة، مشددا على أنه "لن يتم التسامح في هذا الملف، وسنعلن نتائج التحقيقات كاملة للرأى العام، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات".