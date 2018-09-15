وزير الآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار خلال جولتهم بصان الحجر

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن منطقة صان الحجر تحتاج إلى كثير من العمل والجهد، لوضعها على الخريطة السياحية، كما أنها لم تكن تملك عددا كافيا من الآثار لتحويلها لمنظقة سياحية وأن تركيب المسلتين لم يكن إلا بذرة لتطوير المنطقة بمحافظة الشرقية.

وأضاف "العناني" أن المنطقة تحتاج إلى تطوير الطريق الذي يؤدي لها، كما أنها تحتاج إلى إقامة مستشفى بالقرب منها، قائلا: "تحتاج إلى خدمات كثيرة، وزيارة اليوم ما هي إلا تحريك للمياه الراكدة لتطوير المنطقة".

ووصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "صان الحجر" بأنها "أقصرالشمال" لامتلاكها أكبر بحيرة مقدسة والتي تشبه البحيرة المقدسة الموجوده بالاقصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمنطقة صان الحجر، والتي قام بها وزير الآثار الدكتور خالد العناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحضور عدد من سفراء الدول وأعضاء مجلس النواب.