شنت إدارة مرور محافظة جنوب سيناء، اليوم، حملة مرورية مكبرة للكشف علي السائقين، الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المخدرات بمنطقة الكيلو 9 بمدينة أبورديس، بقيادة العميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور، والعميد شريف نافع وكيل الإدارة، بالتنسيق مع المقدم محمد رفعت رئيس مباحث المرور، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد حريصة حكمدار المديرية.

وأكد مدير المرور، توقيع الكشف الطبي على 50 سائقًا ما بين نقل وملاكي واتوبيسات، وأثبتت العينة تعاطي سائقين لسيارات نقل ثقيل لمخدر الحشيش والترامادول بين 48 عينة جاءت نتيجتها سلبية.

وأوضح أنه تم القبض على السائقين، وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.