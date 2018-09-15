قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة سخرت جميع إمكانياتها لحل أزمة انقطاع التيار عام 2014، وكان الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي سببا رئيسيا في توفير الكثير من الوقت لتنفيذ الخطة العاجلة التي وضعتها الوزارة لحل المشكلة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال حواره المنشور على صفحات "الوطن الاقتصادي" الأحد، أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحات الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.

وأوضح شاكر أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال المرحلة السابقة، الأمر الذي أثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، فقد وضعت الوزارة على قمة أولوياتها سرعة مواجهة هذه التحديات بشكل علمي دقيق يضمن توفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة، في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء، وتحقيق احتياطى آمِن من الطاقة الكهربائية، بعد أن بلغت الأزمة ذروتها في 2014، حيث تراوح العجز حينها بين 2300 و3 آلاف ميجاوات، بما يمثل نحو 25% من الأحمال الكهربائية، وهو ما كان يدفع "الكهرباء" حينها لتخفيف الأحمال في بعض المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه من منطلق ذلك بدأ البحث عن أسباب هذه الأزمة وكيفية التغلب عليها، وكان لتراجع إمدادات الغاز دورا بارزا في تلك الأزمة، وهو ما تلاه تعاون وثيق وتنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطات من الغاز، كما أن تراجع عمليات صيانة وحدات الإنتاج أثَّر كذلك على خفض القدرات المنتجة من المحطات، بجانب تقادم عدد كبير من المحطات التي وصلت إلى 20% من إجمالي المحطات على مستوى الجمهورية، والتي احتاجت إلى إعادة تأهيل من جديد لمد العمر الافتراضي لها.

وتابع: "عقب ذلك تبنَّت الوزارة برنامج الخطة العاجلة للكهرباء والتي أضافت من خلالها 3632 ميجاوات، خلال 8 أشهر فقط، وهي إحدى المشروعات التي ساهمت إيجابياً في تقليص نسب العجز بالشبكة، إضافة إلى أن التعاون مع القوات المسلحة قد سرَّع بشكل كبير من وتيرة العمل بالمشروعات التى تم طرحها وسرعة إنهاء العقود مع المستثمرين، وكذلك سرعة توريد المعدات للشركات من الخارج، وبالتالى فإن الدولة قد كرَّست كامل جهودها لتنفيذ مشروعات الكهرباء منذ 2014 وحتى الآن، وهو ما سيُكلل بوصول إجمالى القدرات الكهربائية المضافة خلال هذه الفترة إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية ديسمبر المقبل".