قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تعمل على تسليم مساكن قرية "جناح الجديدة" في احتفالات المحافظة بالعيد القومي في شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن هذا المشروع يُعد تعويضًا لـ 50 أسرة هُدمت منازلهم بسبب الرمال في وقت سابق.

وأضاف الزملوط، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، أن منازل هذه الأسر تعرضت لزحف الرمال على منازلهم وهدمها، موضحًا أن المحافظة بدأت في المشروع من 10 سنوات ولكن توقفت بسبب المرافق.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية تم اعتماد للصرف الصحي والمرافق بعدما أن كانت تقف عائقًا أمام الانتهاء من المشروع منذ ما يقرب من 10 سنوات.