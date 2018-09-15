تسجيل الدخول
أيمن أشرف: الشهرة ماغيرتش محمد صلاح

أحدث الأخبار

بالفيديو| وزير الكهرباء: السد العالي يعمل بكامل طاقته.. وقبرص بوابة مصر لتصدير الطاقة لأوروبا

حلمي النمنم: الإخوان كيان اقتصادي يستطيع رشوة حكومات.. وأردوغان مستفيد

حلمي النمنم: الإخوان كيان اقتصادي يستطيع رشوة حكومات.. وأردوغان مستفيد

فاروق الباز يشيد بشبكة الطرق الجديدة: "عندنا رئيس محترم"

فاروق الباز يشيد بشبكة الطرق الجديدة: "عندنا رئيس محترم"

"الوزراء": زيارات ميدانية بالمحافظات لحل مشكلات المواطنين سريعا

"الوزراء": زيارات ميدانية بالمحافظات لحل مشكلات المواطنين سريعا

بالفيديو| سيارة سباق تنقسم إلى نصفين بعد اصطدامها بشجرة

بالفيديو| سيارة سباق تنقسم إلى نصفين بعد اصطدامها بشجرة

"محميات البحر الأحمر" تحبط تهريب 95 صقرا بـ"الشلاتين"

"محميات البحر الأحمر" تحبط تهريب 95 صقرا بـ"الشلاتين"

اختيارات الوطن

بالفيديو| وزير الكهرباء: السد العالي يعمل بكامل طاقته.. وقبرص بوابة مصر لتصدير الطاقة لأوروبا

مشروعات جديدة وأهمية الطاقة النووية.. أبرز تصريحات شاكر في حواره لـ "الوطن الاقتصادي"

مشروعات جديدة وأهمية الطاقة النووية.. أبرز تصريحات شاكر في حواره لـ "الوطن الاقتصادي"

"الوزراء": زيارات ميدانية بالمحافظات لحل مشكلات المواطنين سريعا

"الوزراء": زيارات ميدانية بالمحافظات لحل مشكلات المواطنين سريعا

السيسي يستعرض جهود تأمين شمال سيناء مع "الأعلى للقوات المسلحة"

السيسي يستعرض جهود تأمين شمال سيناء مع "الأعلى للقوات المسلحة"

بالفيديو| شاكر: لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى يوليو ٢٠١٩ و"الدعم كان نقمة"

"الصحة" تنفي وفاة حالات من مصابي "كارثة ديرب نجم": هنعلن عن أي مستجدات

"الصحة" تنفي وفاة حالات من مصابي "كارثة ديرب نجم": هنعلن عن أي مستجدات

الأكثر قراءة

عاجل