«مدبولى» لـ«المحافظين»: اللى هيقفل على نفسه باب مكتبه لن ينجح

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين الجُدد بالتعامل مع المشكلات والتحديات التى قد تواجههم فى أعمالهم بأفكار من خارج الصندوق، وطالبهم بهدم المبانى المخالفة فوراً، واستمرار التواصل مع المواطنين، وتحديد مواعيد دورية لمقابلتهم، قائلاً: «المحافظ الذى يغلق على نفسه باب مكتبه لن يُكتب له النجاح».

وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بعد التشكيل الجديد، اليوم، أن «للمحافظين كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، ومتابعة المشروعات التى تنفذ على أرض محافظاتهم»، مشدداً على أهمية التفاعل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأن أول خطوة لحل أى مشكلة هى الاعتراف بوجودها، مع الاعتذار عن أى خطأ قد يحدث، ومراعاة أن يشعر المواطن بالتغيير الإيجابى السريع فى ملفات نظافة الشوارع وإنارتها.

وكشف «مدبولى» أنه تم حصر جميع المشروعات المتعثّرة، وعلى المحافظين سرعة تذليل العقبات للاستفادة منها وتشغيلها، موجهاً بالاهتمام بالمظهر الجمالى للمدن والمراكز والأحياء، مع إجراء مسابقة لأجمل مدينة وأجمل قرية. وشدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الأراضى الزراعية، قائلاً: «اهدموا المبانى المخالفة على الفور.. هذه مسئوليتكم».

وتم خلال الاجتماع تسليم كل محافظ كُتيباً يتضمن بياناً بالموقف التنفيذى لمختلف المشروعات فى شتى المجالات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية حتى 30 يونيو 2018. وقال إن الكُتيب أعدته أمانة متابعة المشروعات فى مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء: اهدموا المبانى المخالفة فوراً وتواصلوا مع المواطنين

ووجه «مدبولى» فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم بأن يكون هناك تغيير حقيقى لعدد من الملفات خلال الـ3 أشهر المقبلة، وقرر تشكيل وحدات تدخل سريع بكل محافظة لرصد مشكلات النظافة.

وعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ملف التحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق على إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية فى منتصف العام الدراسى.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك عدداً من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، لكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، وأوضحت أن الدولة وجهت استثمارات حكومية فى خطة العام المالى 2018 - 2019 بنحو 5٫4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغة 315 مشروعاً.