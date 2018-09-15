قال الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسلام والتنمية، إن "2 كفاية" مبادرة فريدة لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول التي نبهت إلى خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وذلك منذ ستينات القرن الماضي، حيث تناولت القضية في الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بها على المستوى الدولي.

وأوضح رزق في حوار تليفزيوني في برنامج "اليوم وغدًا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن لمصر دور كبير في هذا الشأن؛ إيمانًا منها بضرورة الربط بين الزيادة السكانية وعملية التنمية.

وتابع: "أكدنا خلال مجموعة من الأبحاث على أنه يجب تحقيق معدل نمو اقتصادي عن معدل النمو السكاني بمقدار 3 أضعاف على الأقل، وللأسف هذا صعب للغاية".