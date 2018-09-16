لم تخلو الحلقة الأولى من برنامج الحكاية من معاكسات الإعلامي عمرو أديب للفنانة هيفاء وهبي في أول حلقات برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر".

ظهرت السعادة على "أديب" منذ أول الحوار الذي سجله في بيت هيفاء وهبي بلبنان ولم تخلو أسئلته من مغازلة هيفاء وهبي.

وسأل "أديب" و"هبي": "بعد 10 سنين متخيلة إنك هتبقي في نفس الجمال في نفس الجسم؟"، لترد عليه قائلة: "أنت احلويت بقيت نباتي، وعملت دايت بقيت بتاكل أكل صحي والحاجات اللي بتتريق عليها زمان بقيت بتاكلها وبقيت انسان أفضل".

وغازل "أديب" "هيفاء" بعدما اتهمته بأنه ممن يهتمون بالشكل فقط، قائلًا: "انتي قدامي وشايفك حلوة"، لترد عليه: "انت خسست نفسك وبقيت هيلثي بيرسون عشان تكون من جواك إنسان أفضل".

وعاود "أديب" مرة أخرى مداعبة "وهبي" قائلًا: "ستات كتير لما بتتفرج عليكي مبتحسش بالأمل، وعمرها ما هتبقى زيك والمثل دلوقتي بيقول انتي فاكرة نفسك هيفاء وهبي".

وسأل "أديب"، "هيفاء" قائلًا: "العيلة حلوة كلها كده؟"، لترد عليه هيفاء: "ماما مصرية وسمرا وجذابة وبابا لبناني أشقر وأبيض"، ليعلق "أديب": "التوليفة المصرية اللبنانية".

ولم تخلو تعليقات "أديب"، من معاكسات "وهبي"، ملعقًا على تخفيها في حجاب وخروجها للتنزه: "انتي تتعرفي لو لابسة إيه، أنا أعرفك في أي حتة".

وقارن "أديب" مرارًا بين "وهبي" وبين باقي النساء خلال الحلقة: "عمرك شفتي واحدة أحلى منك؟"، وأيضًا:"معقولة كل الجمال ده محدش عرض يستحوذ عليه".

واختتم "أديب" الحلقة بتوجيه الشكر لـ"هيفاء"، على مساندتها له في أول حلقة له لترد عليه "هيفاء": "انت تستاهل إننا نقف جنبك، وانت أهم أعلامي في الوطن العربي وانت الأعلى أجرًا"، ليرد "أديب" ساخرًا: "يادي الأعلى أجرًا، بس مش أعلى منك".