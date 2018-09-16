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معروف يوسف: خدمت الزمالك 4 سنين والنتيجة إهانتي

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احذر.. تلوث الهواء يصيب القلب بأمراض خطيرة

احذر.. تلوث الهواء يصيب القلب بأمراض خطيرة

"المحرصاوي": 24 سبتمبر.. آخر فرصة لتنسيق طلاب جامعة الأزهر

"المحرصاوي": 24 سبتمبر.. آخر فرصة لتنسيق طلاب جامعة الأزهر

رجل يطلق النيران بشكل عشوائي في المسجد النبوي.. والشرطة: مريض نفسي

رجل يطلق النيران بشكل عشوائي في المسجد النبوي.. والشرطة: مريض نفسي

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"أسيوط" تشارك في أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بالسويس

الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "it’s show Time" على قناة "Cbc"

الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "it’s show Time" على قناة "Cbc"

"بيطري البحر الأحمر": 12 ألف رأس ماشية مستهدفة في حملة التحصينات

"بيطري البحر الأحمر": 12 ألف رأس ماشية مستهدفة في حملة التحصينات

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حظك اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018.. "برجك بيقول إيه النهاردة؟"

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بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

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