قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن استعدادات وتجهيزات منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في محافظة بورسعيد تسير بمعدلات أفضل من المتوقع.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات لها على هامش تفقدها عددًا من مستشفيات ووحدات التأمين الصحي، أن الوزارة تواجه بعض التحديات في تنفيذ منشآت مدينة بور فؤاد، وهي وحدة "بورفؤاد 2"، ومستشفى بورفؤاد العام، والتي سيتم عقد اجتماع عاجل مع المسؤول عن تنفيذهم لتذليلها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن معدلات تنفيذ مبنى التأمين الصحي في بورسعيد أفضل من المتوقع، والمستشفيات تسير بشكل جيد.