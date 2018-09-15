أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قرارًا بتشكيل لجنة متابعة ميدانية برئاسة اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد؛ للوقوف على مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، من خلال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمدن والقرى، ومديريات الخدمات في كل القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من مسؤولين وممثلين عن الإدارات المختصة مثل البيئة والتفتيش المالي والإداري والشؤون المالية والشؤون القانونية والتخطيط العمراني والموارد البشرية وتراخيص البناء، والتخطيط والمتابعة والحملة الميكانيكية والعلاقات العامة والإعلام.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من تشكيل اللجنة تحقيق الانضباط في مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية، وتقييم الأداء التنفيذي بشكل دائم لضمان مستوى أفضل للخدمات الحكومية، ودعم نقاط القوة والإيجابيات، وتلافي أوجه القصور والمعوقات والسلبيات في مستوى الأداء، ووضع الحلول لها فنيًا وإداريا وماليا، إضافة إلى قيام اللجنة بوضع مقترح متكامل للإرتقاء بمنظومة الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي.

وأضاف محافظ بني سويف، أن اللجنة ستوفر منظومة مركزية دائمة للمتابعة والرقابة والتفتيش للتتكامل مع الإدارات المختصة الفرعية في دواوين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، مع العمل بروح الفريق الواحد وبشكل أكثر انضباطا وتعاونا لتحقيق أهداف محددة وفق رؤية موحدة.

وأشار اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة ستعد تقريرا ميدانيا بشكل دوري لعرضه على المحافظ، ويحوي التقرير نتائج المتابعة والحلول التي وفرتها اللجنة، وكذا مستوى الحالة العامة من حيث انضباط طاقم العمل في مصلحة، وعدد الخدمات المقدمة، وقياس مستوى رضا المواطن من خلال الاستماع منهم عن قرب واستطلاع أرائهم بشكل دائم، ومتطلبات تحسين مستوى الخدمة والتي رصدها عن قرب من خلال العمل الميداني.