توجه وفد كوري جنوبي، صباح اليوم الأحد، إلى بيونج يانج، ضم في صفوفه رؤوس عمالقة شركات الإلكترونيات في سول، للتحضير لثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين الأسبوع المقبل.

وقال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي الجنوبي إيم جونج-سوك، إن الوفد المكون من 93 عضوا، ضم نائب رئيس شركة "سامسونج" لي جيه-يونج، ورئيسي مجموعة "إس كي" تشوي تيه-وون، و"إل-جي" كو كوانج-مو، ونائب رئيس شركة "هيونداي-موتور" كيم يونغ-هوان وآخرين، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

ويزور رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الأسبوع القادم العاصمة الشمالية بيونج يانج، ليلتقي نظيره الشمالي كيم جونج أون في أول قمة لهما في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، ضمن مساعي التطبيع بين البلدين.

وفي وقت سابق، اتفق الجانبان على عقد قمة بين مون جيه إن وكيم جونج أون، في بيونج يانج، خلال الفترة بين الثلاثاء والخميس المقبلين في ثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين، حيث عقد الأول في 27 أبريل الماضي والثاني في 26 مايو في المنطقة العازلة في بانمونجوم.