"واشنطن" تستهدف 200 مليار دولار من بضائع "بكين" رغم المحادثات المرتقبة

ذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لفرض جولة جديدة من التعريفات تستهدف نحو 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

وذلك بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على "بكين" قبل المناقشات رفيعة المستوى المخطط لها، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية منذ أيام بتلقي دعوة من أمريكا لإجراء محادثات ارتفع على إثرها اليورو الجمعة الماضية ليصل لأعلى مستوى له منذ أسبوعين.

واجتمع ترامب"، منذ أيام، مع كبار مساعديه وأصدر تعليمات بالمضي قدما فيما وصفه بخطة الضغط التجاري على الصين، إلا أن "وول ستريت" توقعت أن تصدر هذه الخطة غدا أو بعد غد.

ولم تعلق المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، على التفاصيل التي أعلنتها الصحيفة الأمريكية، وقالت: "الرئيس كان واضحا في أن إدراته ستواصل اتخاذ إجراءات للتصدي للممارسات التجارية غير العادلة في الصين.. ومن المرجح أن تشمل الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية آلاف المنتجات".

وفرضت إدارة ترامب 25% رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، التي وصفها الرئيس الأمريكي بمعاقبة لبكين على ممارساتها التجارية "غير المشروعة"، وسرقة الملكية الفكرية. فيما تعهدت الصين بالرد بفرض تعريفة على الصادرات الأمريكية تصل قيمتها 60 مليار دولار، تشمل أثاث وقطع غيار سيارات.

ونشرت في وقت سابق الغرفة التجارية الأمريكية في الصين، وشنغهاي مسحا مشتركا يظهر الآثار السلبية الواقعة على الشركات الأمريكية جراء الرسوم الجمركية التي تتبادل "واشنطن" و"بكين" فرضهما بنسبة تصل لأكثر من 60%.

"تدهور الاقتصاد العالمي"، هكذا توقع الدكتور أحمد علي، رئيس قسم إدارة الأعمال بمركز البحوث الاقتصادية التابع للاتحاد الأوروري، لافتا في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن أمريكا بدأت خلال الفترة الأخيرة إجراءات حمائية ضد كتل كثيرة حول العالم، بما فيها دول بالاتحاد الأوروبي، وليس فقط الصين، مضيفا: "مثلا المكسيك ردت على السياسات الأمريكية من خلال فرض تعريفة عالية على واردات السلع من الولايات، مثل السكر والذرة، مما تسبب في ضرر كبير للمنتجين الأمريكيين.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" في مقال نشرته الجمعة الماضية، أن "بكين" لن ترضخ للمطالب الأمريكية في أي مفاوضات مرتقبة بشأن التجارة، ولن تتراجع ولا يجب أن تخطئ إدارة ترامب الظن وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأمريكية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها حتى وإن طال أمد حرب تجارية".

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