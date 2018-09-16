اجتمع مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبوزنيمة، بأعضاء اللجنة الفرعية للشباب بمدينة أبوزنيمة، للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطنون بالمدينة لطرح حلول لهذه المشاكل.

وطالب أعضاء اللجنة الفرعية للشباب بوضع ملف النظافة على رأس أولوية العمل بالمدينة وإنارة الشوارع وإصلاح جميع كشافات الإنارة، بالإضافة إلى الاهتمام بملف الإسكان وتقسيمات أراضي الشباب وحل مشكلة المواصلات الداخلية والخارجية.

ومن جانبه، أكد رئيس المدينة أن ملف النظافة على قائمة خطة التطوير بالمدينة وسيتم التشديد على المواطنين من أصحاب الأغنام بعدم تركها تسير في الشوارع الرئيسية بالمدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وأعلن أن جهاز تنمية وتعمير سيناء قد أرسل الموافقة لعدد 54 شخصا من مستحقي الوحدات السكنية الخاصة بصندوق المحافظة وسوف تعلن إجراءات التسليم قريبا.

وقال إن لجنة فرز التظلمات الخاصة بتقسيم الأراضي السكنية على وشك الانتهاء لافتا إلى أنه جرى إخطار اللواء خالد فوده بغلق موقف أتوبيس شرق الدلتا للبت في هذا الأمر وتوفير أتوبيس لنقل المعلمين إلى قرية غرندل وانتظار المعلمين حتى الانتهاء من العمل الدراسي.

وأوضح أن مشكلة قطع الأراضي السكنية بالتقسيم السياحي المتوقفة على التقنين في انتظار قرار الموافقة من قبل المحافظ وعلى المواطنين سرعة استكمال الملفات.