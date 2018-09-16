قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، إن مدينة جمصة لها مستقبل واعد وستكون قاطرة للاستثمار والسياحة لما تتمتع به من موقع وشاطئ متميز.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، الميدانية بمدينة جمصة ولقائه بمواطني ومستثمري جمصة لدراسة كافة المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها، وتفقد خلالها الكورنيش من بدايته وحتى نهاية منطقة 15 مايو.

وأضاف المحافظ أنه جرى وضع دراسة لإنشاء كورنيش جديد موازي للكورنيش القديم من أول مدينة جمصة وحتى نهاية 15 مايو لخلق فرص استثمار في المساحة الواقعة بينهم.

وتفقد المحافظ منطقة الخدمات الخاصة بمنطقة 15 مايو والتي تبلغ مساحتها 35 فدانًا، موجها بعمل دراسة شاملة لتلك المنطقة الخدمية لاستغلالها الاستغلال الأمثل وكيفية الاستفادة منها وتوفير كافة الخدمات الأمنية والصحية والترفيهية لمواطني تلك المنطقة.

وزار المحافظ، مدرسة المتفوقين والتي تضم مبني تعليمي و2 مبني سكني أحدهما للفتيات والأخر للبنين ومراحل التعليم بالمدرسة تبدأ بالمرحلة الإعدادية والثانوية بالنظام التعليمي المتطور وتضم طلاب من مختلف محافظات مصر يتم اختيار الطلاب بنظام التنسيق كتنسيق الجامعات.

ومن ناحية أخرى تفقد محافظ الدقهلية، محطة مياه الشرب وشارك في اجتماع ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والتي كانت تجرى اختبار للمحطة تمهيدا لحصولها على شهادة TSM الدولية للمرة الثالثة التي تفيد بأن هذه المحطة تعمل وفق الشروط الدولية.