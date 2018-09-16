تفقد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، العيادات الخارجية (عيادات سعد) التابعة للمستشفى العام، والتأكد من تواجد الأطباء ومستوى النظافة وتطبيق شروط مكافحة العدوى.

كما تفقد الخطيب عيادة الأسنان والصيدلية وجرى التأكد من توافر المستلزمات، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بخدمة المريض.

كما تفقد الخطيب وحدة طب الأسرة بالعنانية يرافقه الدكتور طارق حمد مدير الرعاية الأساسية.

وخلال التفقد أمر الخطيب بحصر القوى البشرية المتواجدة لبيان حالات الغياب، واتخاذ الاجراءات القانونية معها، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتطبيق شروط مكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة العامة.