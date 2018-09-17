بالأسماء| أول 10 منح لطلاب الثانوية بمطروح في الجامعة البريطانية

كشف أسماء الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة الذين حصلوا على منح مجانية من الجامعة البريطانية بمساعدة محافظة مطروح

أعلنت محافظة مطروح، أمس، عن 10 أسماء من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بمطروح المرشحين للمنح المجانية للدراسة بالجامعة البريطانية ضمن 42 منحة تساهم المحافظة في توفيرها مع الجامعات الخاصة.

كان اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أعلن منذ عدة أيام عن تقديم محافظة مطروح 42 منحة مجانية للطلاب المتفوقين من مطروح فى الثانوية العامة، فى بعض الجامعات الخاصة، وتقديم الطلبة أوراقهم بديوان عام المحافظة.

وتنشر "الوطن" كشف بأسماء الطلاب المرشحين لمنح الجامعة البريطانية، كما سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن باقى أسماء الطلاب الذين تم قبولهم فى الجامعات الأخرى.