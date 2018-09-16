قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن ضحايا حادث مستشفى ديرب نجم بلغ عددهم الإجمالي نحو 13 مصابًا 11 منهم بمستشفى الجامعة و2 في إحدى المستشفيات الخاصة بالشرقية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن 11 مصابا بمستشفى الجامعة منهم 4 حالات بالرعاية المركزة ومنهم 2 حالتهم خطيرة وعلى جهاز التنفس الصناعي وباقي الـ11 حالة المصابين حالتهم مستقرة وفي تحسن.

وتابع "مجاهد"، أن المصابين المتواجدين في مستشفى خاصة نقلهم ذويهم إليها، موضحًا أن كل الحالات يتم متابعتها من قبل وزارة الصحة والمحافظة.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، أمس، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أصدرته، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.