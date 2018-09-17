قال الدكتور علي محروس، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إن المواطن يجب أن يعرف سعر الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات الخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن من حق المواطن طلب اللائحة المالية للمستشفى الخاص عند دخوله للعلاج فيها ومعرفة قائمة أسعار الخدمة الطبية المقدمة على أن تكون معتمدة من وزارة الصحة.

وشدد مدير إدارة العلاج الحر على ضرورة حصول المريض على فاتورة من المستشفى الخاص لضمان حصول الدولة على حقها.

وتابع: "الناس كلها بتشكي من الغلاء وإحنا قاعدين عشان نخدم المواطن وأي مواطن ميحصلش على قايمة الأسعار بيقدم لي شكوى ومبتتجاوزش 48 ساعة ولو المواطن له فلوس بترجع له".

وأكد محروس، أن الوزارة لا تستطيع تحديد سعر معين لكشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، مشيرًا أن ذلك يرجع للطبيب وحده.