استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الاثنين، قبيل بدء زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

واجتمع الوزير مع محافظ دمياط وعدد من نواب المحافظة بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة آليات التعاون فى الفترة المقبلة على صعيد دعم ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بدمياط، والعمل على تطوير أداء مراكز شباب المحافظة وتفعيل دورها فى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال إتاحة ممارسة مختلف الأنشطة بها.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير لمحافظة دمياط تفقد كل من استاد دمياط الرياضي، والمدينة الشبابية برأس البر، والصالة المغطاة، ونادى دمياط الرياضي، فضلا عن زيارة مركز التعليم المدنى، ومركز شباب مدينة دمياط الجديدة ، ونادى المستقبل.

كما يشارك الوزير فى الاحتفالية التى يتم تنفيذها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إضافة إلى عقد لقاء حوارى مع مجموعة من الشباب والفتيات من أبناء محافظة دمياط.