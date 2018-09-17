أعلنت مؤسسة «فوربس» قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط 2018، والتي تتضمن 100 سيدة عربية وأجنبية ممن قمن بأداء أدوار جوهرية في القطاعات الاقتصادية والمالية المختلفة.

واعتمدت «فوربس» لاختيار قائمتها على إيرادات الشركات التي تديرها السيدات والمنصب، ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي تؤديه، وعدد سنوات الخبرة ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الأعوام الـ3 الأخيرة.

واحتلت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمارات في المركز 23، على مستوى الشرق الأوسط، وهذه هي المرة الثانية التي يتم اختيارها بقائمة «فوربس»، حيث تم اختيارها العام الماضي ضمن قائمة أقوى السيدات في مصر .

وأعربت الدماطي عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه "شرف كبير لها أن تكون ضمن هذه القائمة المنتقاة من أكثر السيدات تأثيرا في العالم، والتي يعد تكليلا لمشوارها العملي وعطائها الممتد عبر سنوات من خلال المؤسسات الاقتصادية المختلفة".

وأضافت الدماطي، في تصريحات صحفية، أن مصر صاحبة الفضل الأول فيما حصلت عليه من جوائز، وأنها لن تخرج من مصر وستهب كل عطائها لمصر، وستظل تعطي كل مجهودها لخدمة الوطن.

وحصلت سهر الدماطي على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبدأت مشوارها المهني كباحث في السياسة المالية بصندوق النقد الدولي ثم انتقلت إلى البنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتولت بعد ذلك منصب كبير محللي الائتمان ومسئولة التسويق بالبنك التجاري الدولي.

وشغلت منصب نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمخاطر وعضو مجلس الإدارة ببنك الإمارات دبي الوطني مصر، وتمتلك خبرة نادرة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 30 عاما، تقلدت خلالها عددا كبيرا من المناصب القيادية في المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وأثبتت فيها كفاءة متميزة، قبل أن تنتقل لبنك الإمارات دبي الوطني مصر في يوليو 2014.

تولت منصب كبير محللي الائتمان ومسؤولة التسويق بالبنك التجاري الدولي وتولت إعداد وتحليل اقتراح الائتمان للشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية، ويلقبونها في عالم القطاع المصرفي بـ«المرأة الحديدية»، كما تولت منصب رئيس قسم الائتمان وإدارة المحافظ بالصندوق الاجتماعي للتنمية.

درست سهير الائتمان بالبنوك من خلال الجامعة الأمريكية والمعهد المصرفي المصري ثم انتقلت للبنك العربي الإفريقي الدولي وتقلدت فيه العديد من المناصب القيادية بالبنك، ومنها رئاسة إدارة المخاطر التي أشرفت خلالها على مراجعة الائتمان والتدقيق المالي، والموافقة على جميع التسهيلات الائتمانية للعملاء الجدد والقدامى سواء بالفروع المحلية والأجنبية "لندن، وبيروت، ودبي، وأبو ظبي"، كما أشرفت على إدارة المحافظ، وإعداد وتحديث السياسات الائتمانية للبنك، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما انتقلت للعمل في بنك "إتش إس بي سي" حيث تولت منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر والشركات وعضو مجلس الإدارة، وأشرفت على إدارات مخاطر التجزئة والرقابة الداخلية ومخاطر التشغيل والتنسيق مع البنك المركزي حول كافة ما يتعلق الائتمان، لتتضمن مناصبها بالبنك العديد من المسؤوليات منها مراجعة والموافقة على جميع التسهيلات الائتمانية وتمويل الشركات الكبيرة، وإدارة وحدات المؤسسات المالية وقسم المخاطر التشغيلية والاحتيال، بجانب عضويتها في اللجنة التنفيذية، ولجنة الموجودات والمطلوبات، ورئاستها للجنة المخاطر التشغيلية، وإدارة والإشراف على تنفيذ اتفاقية بازل2، والمشاركة في وضع الصيغة النهائية لإستراتيجية الأعمال وتحديد الأسواق المستهدفة.

وفي يوليو 2014 انضمت "الدماطي" إلى أسرة بنك الإمارات دبي الوطني مصر، لتشغل منصب نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمخاطر الدولية، وأهلها أدائها المتميز وكفاءتها لتصبح عضو مجلس إدارة البنك في يناير 2015، وتضمن منصبها بالبنك العديد من المسئوليات منها رئاسة إدارة المخاطر الإئتمانية، ومخاطر التجزئة، والرقابة الداخلية والمخاطر التشغيلية، وقسم التحقيق، ومخاطر السوق.

حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة تخصص إدارة الأعمال الدولية والتسويق، وتخرجت من الجامعة الأمريكية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما تقلدت عددا من المناصب بجانب عملها منها، عضو مجلس إدارة بنك مصر العربي الإفريقي، وعضو مجلس إدارة شركة شويبس للمشروبات الغازية، ورئيس مجلس إدارة شركة دوارف عن البنوك، عضو مجلس إدارة بنك إتش إس بى سى، عضو مجلس إدارة الكاتيل لوسنت، عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، عضو مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عضو مجلس إدارة مركز الإعلام العربي، وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني مصر.