طالب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، المجتمع الضريبي، بضرورة مساعدة الحكومة في خطتها لزيادة الإيرادات الضريبية ورفع نسبة مساهمة الضرائب في الناتج القومي لمستوى الدول ذات الاقتصادات المتقاربة من مصر.

وقال الوزير، خلال لقائه محاسبي جمعية الضرائب المصرية، إن الوازرة تسعى لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20%من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14% حاليا والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 14.6%، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية التي نتحدث إليها تطالب بضرورة تطبيق معايير مشابهة لتلك الدول لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية، أن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة فيما تمثل الموارد الأخرى من أرباح ومساهمات وقناة السويس 25%.

وقال الوزير، "نفسنا ننفق من موارد حقيقية ونخفض من الاقتراض وألا تتخطى نسبة العجز 440 مليار جنيه"، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح شديد وصراحة مع المجتمع حتى نتحمل سويا تبعات الخروج من الأزمة وإلا سنترك أجيال قادمة في فقر، إذا لم نقم بالإصلاح، مضيفا أن الدولة أنفقت على مدار السنوات الـ8 الماضية أكثر من مواردها ليتم اقتراض ما بين 2 إلى 2.5 تريليون جنيه مما أدى لزيادة الدين العام، لافتا إلى أنهم أنفقوا خلال العام المالي الحالي 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأكد أنه لا تعديلات في سعر الضريبة حيث إنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل حفاظا على الاستقرار الضريبي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تشهد مجموعة من التعديلات التشريعية لحل المشكلات التي ظهرت سواء في القوانين أو اللوائح أو القرارات.