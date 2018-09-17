تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، المدينة الشبابية برأس البر في دمياط، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لرصد البنية الإنشائية بالمدينة وتجهيزاتها استعدادا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة بعد تطويرها.

وتابع صبحي، حسب بيان الوزارة اليوم، فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة المقامة بالصالة المغطاة؛ تشجيعا للاعبي مصر المشاركين بالبطولة التي تنفذها منطقة دمياط لتنس الطاولة.

ولعب الوزير شوط في مباراة تنس الطاولة مع اللاعب إبراهيم حمدتو لاعب منتخب مصر البارليمبي المشارك بالبطولة، مؤكدا تقديم الوزارة كل الدعم لمختلف الألعاب الرياضية.

وشكر الاتحاد المصري لتنس الطاولة على دوره في نشر اللعبة، وتنوع البطولات التي ينظمها على مستوى الجمهورية، متوقعا أن يكون لتنس الطاولة المصرية دور كبير في أولمبياد طوكيو 2020.

وتفقد إنشاءات المدينة الشبابية منها غرف الإقامة، والمطعم، والمكاتب الإدارية، ومنطقة الاستقبال، واتفق الدكتور أشرف صبحي مع محافظ دمياط على إنهاء كل الاحتياجات المطلوبة للمدينة استعدادا لافتتاحها.