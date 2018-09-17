وضع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، حجر أساس لمشروع الصرف الصحي، بقرية أبيس الأولى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في تنمية القرى والأماكن الأكثر احتياجًا.

وقال "قنصوه"، إن مشروع الصرف الصحي بقرية أبيس الأولى يعد إضافة لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، والدولة تعمل على توصيل المرافق، مضيفًا، أن المحافظة ستحقق طفرة في مجال الصرف الصحي بعدد من المشروعات التي تخدم قرى أبيس والمناطق الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر البدء في إقامة محطة رفع الصرف الصحي في أبيس من أعمال "المنفعة العامة"، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحمل القرار رقم 1404 لسنة 2018، ويتضمن التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة هذا المشروع.

ومن جانبه، قال النائب صلاح عيسى مرسي، إن مشروع الصرف الصحي لقرية أبيس، طالبنا به من عدة سنوات، وجرى الموافقة عليه وتخصيص ميزانيته من قبل رئاسة الوزراء، وبعد انتهاء الجهاز التنفيذي من وضع إستراتيجية العمل والتخطيط، وجرى اليوم وضع حجر الأساس، لإقامة هذا المشروع القومي، والذي سيخدم أهالي قرى أبيس، وسوف يستغرق المشروع عامين من جهة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف النائب البرلماني، أن الأرض المقام عليها المشروع، جرى نزع ملكيتها وتعويض أصحابها ماليًا، بغرض رفع المعاناة عن كاهل أهالي القرية، الذي عاشوا سنين طويلة بدون صرف صحي، لعدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة، مما يترتب عليه غرق المنازل في موسم الأمطار ودخول المياه إلى المنازل، وتسبب العديد من الأمراض.

يذكر أن، قرى أبيس التابعة لدائرة الرمل، تعد من القرى الحدودية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وجرى منح للمزارعين في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 1959، وتعتمد على الزراعة بصورة كبيرة.