ألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار)، الاثنين، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

ويعد هذا الإلغاء الثالث على التوالي، تلغي فيه وزارة المالية عطاءات سندات بسبب ارتفاع العوائد.

ويطرح البنك المركزي عطاءات لصالح وزارة المالية لتدبير احتياجاتها من السيولة.

وكانت أخر عطاءات وزارة المالية بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، 91 يوم، وبلغت فائدته 19.43%، بينما سندات 182 يوم 19.50%، في حين سندات 273 يوم 19.75 %، وأخيرا سندات 364 يوم 19.29%.