تفاصيل مزاد وزارة المالية لبيع سيارات وأجهزة منزلية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابع لوزارة المالية، عن مزاد غدا الثلاثاء، وذلك لبيع سيارات ماركات، وموديلات مختلفة.

ويتضمن المزاد سيارات ماركة "متسوبيشي، وهيونداي، وسوزوكي، وفيات، وبي ام دبليو، وشيفروليه، ومرسيدس، ونيسان، وتويوتا"، وبضائع هيئة النقل العام، وجهات حكومية، ما بين قطع غيار سيارات، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة منزلية، وتكييفات.

وتقام جلسة المزاد، بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة، بجوار الفسطاط، وتبدأ الجلسة الساعة 12 ظهرًا، ويتم دفع 30% من القيمة للبضائع فور رسو المزاد، وسداد باقي الثمن خلال 15 يومًا.

ويُشترط لدخول المزاد، شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، شارع التحرير، الدقي، أمام بنك فيصل الإسلامي، بمبلغ 300 جنيه، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد.