في إطار حرصه على لقاء شباب مصر فى مختلف محافظات الجمهورية للاستماع إلى آراؤهم والتعرف على وجهات نظرهم حول مختلف القضايا، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، مجموعة من شباب وفتيات محافظة دمياط، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم للمنشآت الشبابية والرياضية بدمياط.

شهد اللقاء كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وفى كلمته، طالب الدكتور أشرف صبحي بضرورة اهتمام الشباب بالعمل على تنمية مهاراتهم فى سبيل تعزيز وتنمية الذات وبما يعود بالنفع على تحقيق التقدم والنمو للمجتمع، مؤكداً -فى ذات الوقت- أهمية استثمار الشباب لأوقاتهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير حرصه على لقاء مجموعات من الشباب خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها فى مختلف محافظات الجمهورية؛ للتواصل مع الشباب بصورة مباشرة والتعرف على مبادراتهم على أرض الواقع، واستعراض أبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة ، وكيفية مشاركتهم بها، فضلاً عن الاستماع إلى آراء الشباب حول تطوير أنشطة وبرامج الوزارة.

ومن جانبه، استعرض بطل حرب أكتوبر اللواء يسري عمارة تاريخ التحاقه بالقوات المسلحة المصرية، وبطولات كتيبته فى حرب أكتوبر المجيدة، وذلك فى رسائل قصصية سردها خلال حديثه مع الشباب المشاركين فى اللقاء والتى تعكس مدى عظمة وبسالة الجندى المصري وقدرته القتالية التى مكنته من تحقيق النصر واستعادة العزة والكرامة فى حرب أكتوبر 1973 وهزيمة العدو، علاوة على تكاتف الشعب المصري ومساندته لقواته المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة فى صورة تؤكد على قيم الولاء والانتماء لدى المصريين.

وحرص وزير الشباب والرياضة على فتح باب الحوار مع الشباب المشاركين فى اللقاء حيث لخصت مداخلاتهم فى مجموعة من الطلبات أبرزها "تحديد إحدى الشوارع بمختلف المحافظات لإقامة المشروعات الصغيرة للشباب بها وتوفير كل التسهيلات المطلوبة، مساهمة الشباب فى محو الأمية من خلال مبادرة "مصر تنطلق"، المساهمة المجتمعية للشباب داخل القرى والنجوع، عقد مجموعة من المنتديات الحوارية الشبابية لطرح مبادرات الشباب، التوسع فى تنفيذ ملتقيات التوظيف".

ورحب وزير الشباب والرياضة باستقبال كافة المقترحات من الشباب للعمل على دراستها وتطبيق ما يمكن تنفيذها على أرض الواقع ، مؤكدا دعم الوزارة لأنشطة الشباب فى مختلف المحافظات بعد إرسال تقرير كامل حول الأنشطة التى يرغبون فى تنفيذها وآليات تطبيقها لإقامتها بالتنسيق مع السادة المحافظين.

وكان الوزير قد قام فى وقت سابق بتفقد مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة وغرف إقامة وقاعات التدريب وقاعة المؤتمرات وملعب كرة القدم والمطعم؛ للاطمئنان على جاهزية جميع إمكانيات المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.