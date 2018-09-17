استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بمكتبها، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لبحث ودراسة تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

وأشارت محافظ دمياط، إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بحل كافة العقبات التي تواجه الخدمات والمنشآت الرياضية بالمحافظة مؤكدة قيامهما بزيارة ميدانية اليوم لمعرفة الموقف الراهن على الطبيعة لتلك المنشآت تمهيدا لإعداد دراسة شاملة للتطوير.

كما تناول اللقاء، مناقشة بعض الملفات والأنشطة والتي من شأنها إتاحة الفرصة لشباب المحافظة للقيام بدورهم، وأهدت الدكتورة منال عوض، درع المحافظة للوزير تقديرا لمجهوداته المبذولة في قطاع الشباب والرياضة.

جاء ذلك في حضور النائب سمير موسى والنائب ضياء الدين داود، النائب أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي والنائبة إيفلين متى وعلاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة.