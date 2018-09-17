عقد السيد أحمد سويلم، وكيل التربية والتعليم بدمياط، اليوم، الاجتماع الشهري لمجلس أمناء وأبناء ومعلمين المحافظة، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل المديرية، وعبدالرازق الزيني مدير عام الخدمات، ونعيمة فهمي موجه عام التربية الاجتماعية.

جاء ذلك بناء على دعوة المهندس عوض محمد عوض رئيس مجلس أمناء المحافظة، بحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وناقش الاجتماع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وعرض إنجازات مجلس الأمناء خلال العام الدراسي الماضي.

كما ناقش المجلس تقرير المراقب المالي عن العام الماضي ومناقشة الحساب الختامي عن العام 2018/201، والصعوبات التي تواجه الإدارات التعليمية.