عقد بمقر مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، اليوم، لقاءً مفتوحًا مع الشباب، وذلك في إطار زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة، لتفقد عددا من المنشآت الرياضية والشبابية.

وأجابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تساؤلات طلاب وشباب المحافظة بحضور اللواء يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والدكتور أشرف محمود المنسق العام للاتحادات.

وتحدثت المحافظ خلال كلمتها، عن أهمية التواصل المباشر مع الشباب، لمواجهة كافة التحديات، مؤكدة دعمها للشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات وضرورة مشاركتهم في كافة المبادرات باعتبارهم الأساس الرئيسي للمجتمع.

كما أعلنت انطلاق مسابقة لاختيار شارع للسماح للشباب بإقامة مشروعات صغيرة على أرضه على غرار "شارع مصر" بمحافظة القاهرة، مؤكدة تكريم صاحب أفضل فكرة لاختيار الشارع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشباب على رأس أولويات الدولة، وأن برنامج الوزارة يعتمد على عدة محاور رئيسية "نفسية وعقلية وبدنية واجتماعية" لخلق شخص متكامل مهتم بالثقافة والإطلاع ومواجهة التحديات، مضيفًا أن الوزارة تستهدف رفع الكفاءة الاستراتيجية للمنشآت والمؤسسات الرياضية وادارتها وحسن أدائها.

وتفقد المحافظ ووزير الرياضة، مبنى المركز، لمتابعة سير العمل به، والتأكد من تقديمه للخدمات المختلفة للشباب على أكمل وجه.