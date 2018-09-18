فازت الممثلة ريجينا كينج بجائزة "إيمي" أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير عن دورها في "Seven Seconds".

و"كينج" هي ممثلة أمريكية ولدت 15 يناير عام 1971 بمدينة لوس أنجلس، واشتهرت بأدوارها في مسلسلات تلفزيونية، وبعد ذلك اتجهت إلى المسرح لأنها كانت تجد نفسها أكثر على خشبة المسرح لما تتمتع به من قدرات فنية وإبداعية تلفت انتباه المشاهد من الوهلة الأولى.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".