أبرز معلومات عن أشهر قزم في العالم "بيتر دينكلاج": داهية مملكة العروش

حصل الممثل "بيتر دينكلاج" علي جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل "Game of Thrones".
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنان الأمريكي بيتر دينكلاج:
- دِينْكلاج ممثّل ومُنتِج أفلام أمريكي.
- ولد في 11 يونيو 1969 بمدينة موريستاون، في ولاية نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.
- شارك بيتر دينكلاج في فيلم The Station Agent
إعلان فيلم The Station Agent
- أدى "دينكلاج" شخصية تيريون لانستر في المسلسل التلفزيوني الشهير Game of Thrones
- حصل "دينكلاج" على جائزة جولدْن جلُوب وجائزتي "إيمِي" و"برَايم تَايم".
- استلام بيتر دينكلاج لجائزة إيمي عام 2015
- تريلر مسلسل Game of Thrones