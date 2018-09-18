يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 18-9-2018، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويعول الريدز على الفرعون المصري في هذه المباراة من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بمجموعات الشامبيونزليج، فيما يعتمد البي أس جي على لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاثة.

ويعتمد الألماني يروجن كلوب المدير الفني للريدز على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل المنتظر من:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان ديك، روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر، فينالدوم، نابي كيتا

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

وتنقل "الوطن" بثا مباشرا مع بداية انطلاق المباراة.