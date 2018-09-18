محافظ القليوبية: تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، استمرار حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتسجيل والترقيم لجميع الحيوانات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة للتصدي لمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم حصين 31 ألف رأس ضد مرض الحمى القلاعية قبيل حلول فصل الشتاء.

وأشار مرزوق، في بيان اليوم، إلى أن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية يأتي في اطار دور وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وتنميتها من خلال تحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة، خاصة الحمى القلاعية، وتهدف لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح والمربي البسيط.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات في جميع الوحدات البيطرية بالمدن والقرى، مضيفا أن القوافل البيطرية لها دور في توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم واتباع الطرق والإجراءات السليمة، لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وحصنت القليوبية 133 ألف رأس ماشية في حملات سابقة ضد مرض الحمى القلاعية.