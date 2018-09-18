يقام حفل تكريم 23 طالبا من خريجي نظام التعليم والتدريب المزدوج، الذي يتم تنفيذه بين وزارة التربية والتعليم واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، بعد غد الخميس، بدعم من وكالة التعاون الألمانية GIZ كما سيتم تكريم 16 مدرسة و14 وحدة إقليمية و21 شركة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات القطاع الخاص الممثل في اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، حيث يهدف النظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من التخصصات الفنية والإدارية لتخريج طلبة يتمتعون بالمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل.

يقضي الطالب في نظام التعليم المزدوج نسبة 70% من الوقت المخصص للدراسة داخل المصانع والشركات لإكسابه الطالب المهارات الفنية اللازمة للتعامل العملي مع سوق العمل ويقضي 30% من الوقت للدراسة النظرية بالمدرسة، ويعد نظام التعليم والتدريب المزدوج نقل للتجربة الألمانية في التعليم الفني داخل مصر.

وتقدم الوكالة الألمانية للتعاون الفنى الكثير من المساعدات داخل نظام التعليم المزدوج منها تدريب المعلمين الذين يقومون بالتدريس للطلبة، وأيضا تدريب المعلمين داخل المصانع، التي يتم تدريب الطلبة داخلها والمساعدة في القطاعات الفنية اللازمة لنجاح التجربة.

شارك في مشروع التعليم المزدوج أكثر من 40 مدرسة فنية وما يقرب من 40 ألف طالب في التخصصات الفنية يتدربون في أكثر من 3000 منشأة تدريبية في العديد من المحافظات.