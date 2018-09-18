الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تشهد حاليا وجود 240 بعثة أجنبية، و25 أخرى مصرية تبحث عن اكتشافات أثرية جديدة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "دي إم سي"، أن "البعثات المصرية لها نصيب الأسد من الاكتشافات الأثرية".

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الاكتشافات الأثرية وافتتاح المشاريع الجديدة ولفت أنظار العالم إلى مصر مثلما كان الوضع قبل الثورة.

وأكد أنه لا يمر شهر إلا وهناك افتتاح لمنطقة أثرية جديدة أو اكتشاف.