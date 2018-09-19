بدأت الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزراة الآثار، أعمال مشروع ترميم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين ومن المقرر الأنتهاء منه نهاية العام الحالي.

وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال الترميم شملت الترميم المعماري والدقيق للمسجد، ومبينًا أنها بدأت أواخر شهر أغسطس بإزالة طبقات الملاط الحديثة والمتهالكة بواجهة المبنى والموجودة منذ أعوام سابقة، تمهيدًا لإعادتها بنفس المواصفات الأثرية وطبقًا لمحددات المواثيق الدولية.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تنظيف التكسيات الرخامية ببيت الصلاة، لافتًا إلى أنه يجرى استكمال باقي الأعمال فى جدران المسجد وأرضياته، وذلك بالتعاون مع معهد الحرف الأثرية، بالإضافة إلى إزالة الدهانات التي تعلو زخارف سقيفه المسجد والمتراكمة منذ عهود سابقة.

وأشار إلى أنه خلال فك وإحلال الثريا الموجودة بالقبة الرئيسيّة للمسجد؛ وبعد إزالة طبقات الصدأ الموجودة عليها ظهرت الزخارف النحاسية المكفتة بالفضة وهي تحمل كتابات تقرأ باسم السلطان حسن، بالإضافة إلى الكشف عن زخارف هندسية فى أماكن متفرقة بالثريا، ونقش باسم النبي محمد، و12 عامودًا مشكلين على هيئة الصليب.

وأضاف "سنبل"، أن لهذا المسجد أهمية أثرية وتاريخية خاصة باعتباره أحد المساجد المشيدة في العصر الفاطمي، مبينًا أنه تم تجديده في العصر العثماني على طراز عمارة هذا العصر.

وحسب رئيس الإدارة، سُمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى سارية بنزنيم بن عمرو بن عبدالله الكناني صاحب الرسول، وتم بناؤه قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل، وشيده أبو منصور قسطة الأرمني غلام المظفر بن أمير الجيوش الذي كان واليًا على الإسكندرية خلال العصر الفاطمي "1140 ميلاديا - 535 هجريا".

وأشار إلى أنه تم تخريب هذا المسجد وجدده سليمان باشا الخادم عام 1528 ميلاديا - 935 هجريا، وأعاد بنائه على النظام العثماني وأصبح أول مسجد بني في مصر على الطراز العثماني.