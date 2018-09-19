استعدت كلية التجارة جامعة عين شمس لاستقبال مايزيدعن 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب لبدء العام الجامعي الجديد 2018 /2019.

و أعلن الدكتور خالد قدرى أنه تم الانتهاء من الجداول الدراسية و نشرها على الموقع الإلكتروني للكلية وكافة مواقع التواصل الإجتماعى للطلاب، مع التأكيد على ضرورة تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة في الثاني و العشرين من سبتمبر الجاري ، بالإضافة الى صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة لبرنامج الساعات المعتمدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية.

وأضاف أنه تم تجهيز قاعة جيمنزيوم جديدة بتكلفة 4 مليون جنيه، بالإضافة الى غرفة تحكم الكهرباء جهد متوسط بتكلفة 2 مليون جنيه.

وبلغت تكلفة تجديد الدور الثانى بمبنى (د) مليون جنيه و تجديد معامل الحاسب الآلى .فضلاً عن تجديد الدور الثانى بمبنى (ج) بتكلفة بلغت مليون ونصف المليون جنيه .

وأكد الدكتور خالد قدري أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعي من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة حفاظاً على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.

كما أكد الدكتورخالد قدرى على أن الكلية لاتدخر جهداً فى التعامل مع الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات من خلال التقسيط لهم، أو الدعم من خلال مكتب رعاية الشباب بالكلية، أو الإعفاء النهائي من المصروفات الدراسية وفقا لحالات الطلاب.

كما تم الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب و رعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتي شملت الكثير من البرامج الرياضية و التثقيفية والترفيهية والفنية