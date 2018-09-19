قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العالم أجمع ينتظر تطبيق المسح الشامل لفيروس سي بمصر أكتوبر المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى تستهدف محافظات حدودية وكذلك بعض محافظات الصعيد، ومحافظات من الدلتا.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن المسح سيتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية مثل نسبة السكر في الدم وارتفاع الضغط والسمنة، مؤكدة أن المسح الصحي الشامل عن فيروس سي، والأمراض غير السارية يساهم في خلق خريطة صحية للأمراض في مصر.

وأشارت إلى أن الحملة تستخدم جهاز تحليل سريع لفيروس سي يظهر النتائج خلال 5 دقائق، مضيفة: "عالجنا في مصر نصف مرضى فيروس سي الذين تم علاجهم في العالم".

وتابعت: "فيروس سي له علاج شافي تماما بنسبة نجاح تتخطى الـ 95%، كل ما نبدأ العلاج مبكرا كل ما نسبة الشفاء تبقى كبيرة".