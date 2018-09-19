نعى السيناريست محمد رجائي، الفنان الراحل جميل راتب، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، موضحًا أن آخر مشهد لجميل راتب كان ضمن مشاركته كضيف شرف في مسلسل بالحجم العائلي، وكان هذا المشهد مع يحيى الفخراني.

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أنه كان سعيدا للغاية لقيام راتب بهذا المشهد رغم أنه لم يقابله، موضحًا أن الفخراني هو من رشح جميل راتب لهذا الدور، حيث إنه قامة فنية كبيرة لمصر والوطن العربي.

وتابع: "أنا عاوز أقول حاجة، طاقة الحب والأشياء الإيجابية اللي بنطلع نتكلم عليها عن كل فنان عندما يرحل شيء محزن، لازم نسمعهم الحاجة دي وهما موجودين، هما محتاجين يعرفوا إن الناس لسه بتحبهم وهما في الذاكرة".